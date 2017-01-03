Salihli'de Atm ve Zabıta Aracına Zarar Verildi

Salihli ilçesinde bir bankanın ATM'sini ateşe veren kişi, park halindeki zabıta aracını da tahrip etti.



Alınan bilgiye göre, Salihli Belediyesi hizmet binası yanında bulunan ATM'ye gelen D.B. (25) yanında getirdiği yanıcı maddeyle ATM'yi ateşe verdi. D.B, daha sonra parke taşı ile 45 SZ 154 plakalı zabıta aracınının ön camını kırdı.



Salıdırıyı gerçekleştiren D.B, zabıta ve özel güvenlik elemanlarınca yakalanarak polise teslim edildi.