Salihli'de 'Abla' Operasyonuna 14 Gözaltı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kadın gözaltına alındı.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kadın için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kadının, örgütün sözde 'abla' yapılanması içinde yer aldıkları ve daha önce kapatılan derneklerde görevli oldukları öne sürüldü. 14 kadının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - Salihlimanisa