Salihli Belediyespor Zorlu Maça Hazır

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda yenilgisiz liderliğini sürdüren Salihli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Sarıgöl Belediyespor maçını kazanmak istiyor.



Teknik direktör Yusuf Sapmaz yönetiminde zorlu Sarıgöl Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, müsabakadan galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi olan Sarıgöl Belediyespor ile aradaki puan farkını korumak istiyor. Pazar günü saat 14.00'da Sarıgöl'de oynanacak olan müsabakaya taraftarları davet eden Sapmaz, "Bu maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum"dedi. Karşılaşma öncesi grupta, Salihli Belediyespor 30 puanla birinci sırada, Sarıgöl Belediyespor ise 28 puanla ikinci sırada yer alıyor. - MANİSA