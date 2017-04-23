Salihli Belediyespor Play-out Biletini Kaptı

Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı'nda konuk ettiği Sarıgöl Belediyespor'u 2-0 yenerek, Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselme play-out biletini kaptı.



Teknik Direktör Yusuf Sapmaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, BAL'a yükselme play-off son maçında Sarıgöl Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile futbol severlerin izlediği karşılaşmayı ise Kerim Uzun, Aziz Özkuyu ve Kamil Dinçer hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı Gökçe ve Okan'ın ayağından kazandığı gollerle 2-0'lık sonuçla kazanan Salihli Belediyespor, play-out oynamaya hak kazandı.



Maç sonrası Belediye Başkanı Zeki Kayda, Teknik Direktör Yusuf Sapmaz ve futbolcuları tebrik ederek, play-out maçında başarılar diledi.



Öte yandan Salihli Belediyespor, play-out maçında ise Alaşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - MANİSA