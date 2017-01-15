Salihli Belediyespor Kendi Sahasında Kazandı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi sahasında konuk ettiği Vakıfbank'ı 3-1'lik sonuçla yendi.



Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, 2. yarının 2. haftasında Vakıfbank'ı konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı olan Yalım Şenkaya, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile voleybol severlerin izlediği maça hızlı başlayan taraf, rakip Vakıfbank oldu ve 1. seti 16-25 kazanarak maçta durumu 0-1 yaptı. Bundan sonraki setlerde üstünlüğünü hissettiren yeşil-beyazlı ekip 2. seti 25-15, 3. seti 25-19 ve 4.seti de 25-22 kazanınca sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Salihli Belediyespor bu galibiyet ile grupta puanını 17'ye çıkarırken, Vakıfbank ise 5 puanda kaldı.



Maç sonrası Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, rakibini 3-1 sonuçla yenen Salihli Belediyesporlu voleybolcuları ve Baş Antrenör Bora Şensoy'u tebrik ederek, başarılar diledi. - MANİSA