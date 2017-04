Salihli Belediyesi Engelsiz Salihli İçin Çalışıyor

Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Kocatürk, talep ve isteklerini Başkan Kayda'ya iletti. Başkan Kayda da, "Engelli vatandaşlarımız, her türlü sıkıntısını bana rahatlıkla iletebilirler, onlara yardımcı olmak bizlerin görevidir." dedi.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Tüm Engelliler Derneği Başkanı ve üyeleri ile 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Futbol Takımını makamında ağırladı.



Ziyaretlerinden dolayı Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk ve dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Şu ana kadar birçok engelli vatandaşımızın akülü sandalye ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için çalışmaktayız. Engelli vatandaşlarımız, her türlü sıkıntısını bana rahatlıkla iletebilirler, onlara yardımcı olmak bizlerin görevidir"dedi.



50. Yıl'dan başarı ziyareti



Öte yandan Manisa'da okullar arasında düzenlenen turnuvada il üçüncülüğünü kazanan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Futbol Takımı, başarısını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaştı.



Manisa 3'üncüsü olan öğrenciler, Okul Müdürü Fatih Akın, Beden Eğitimi Öğretmenleri Mehmet Karakuş ve Ali Fuat Emlük ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.



Müsabakalar sonucunda il üçüncüsü olan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Futbol Takımını tebrik eden Başkan Zeki Kayda, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutlarım. Sizlerin yetişmenizde emek harcayan Okul Müdürü Fatih Akın ile Beden Eğitimi Öğretmenleri Ali Fuat Emlük ve Mehmet Karakuş'a çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA