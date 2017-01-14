Salihli Belediyesi Bir Engelliyi Daha Sevindirdi

Salihli Belediyesi, trafik kazası sonucunda yürüme zorluğu çeken 71 yaşındaki Ramazan Aslan'a tekerlekli sandalye hediye etti.



Salihli Belediyesi, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla yardımlarını sürdürüyor. Taytan Mahallesinde ikamet eden ve trafik kazası sonucunda yürüme zorluğu çeken 71 yaşındaki Ramazan Aslan'ın engeli, Salihli Belediyesi'nin hediye ettiği tekerlekli sandalye ile ortadan kalktı.



Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Sorumlusu İlknur Akgül, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selamını ileterek tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Yürüme zorluğu çektiği için sokağa çıkamadığını söyleyen Ramazan Aslan ise yapılan yardım nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. - MANİSA