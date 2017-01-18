Salihli AK Parti'de 4 Aday Ankara'ya Davet Edildi

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulunun belirlenebilmesi için yapılan temayül yoklamasında 4 aday adayının isminin ön plana çıktığını söyledi.



Parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, "Bilindiği gibi mevcut kadın kolları başkanımız Ülkü Yavuzer, yönetim kurulu üyemiz oldu. Bu nedenle yeni kadın kolları başkanımızın belirlenebilmesi için parti binamızda bir temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında 8 başkan adayımızdan 4'ü ön plana çıktı. Şenay Şenol, Fatma Ünlü, İftadiye Apak ile Emine Gültekin adlı adaylarımızdan biri kadın kolları başkanımız olarak görevlendirilecek. Öte yandan yönetim kurulu üyeliği içinde partimize başvurular devam ediyor. 30'u asil, 30'u yedek olmak üzere 60 kişiden oluşacak yönetim kurulumuz için şuana kadar 90'dan fazla başvuru oldu. Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından davamız için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Oluşacak olan yeni yönetimimizin şimdiden Salihli'mize, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA