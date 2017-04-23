Salih Usta'nın "23 Nisan" Sokağında Bayram

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 105 Sokak'ta, çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eğlenerek kutladı.



Marmaris 105 Sokak'ta 30 yıldır hem iş yeri hem evi bulunan 60 yaşındaki Yazgan'ın öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, ulusal bayramlarda sokaklarını süsleme kararı alarak, imece usulü topladıkları parayla sokağı Türk bayrakları, kırmızı-beyaz kumaşlar ve balonlarla süslediler.



Sokaktaki eğlencenin açılışını 5 yaşındaki Poyraz Yılmaz yaptı. İlçede en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasında ikinci olan İlkay Uslu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Şenlikte, çocuklar canlı müzik eşliğinde eğlendi. Çocuklara aileleri de eşlik etti.



Etkinliğe engelli çocuklar özel akülü arabalarla getirildi ve protokol koltuklarına oturdu.



Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta çocukların yanı sıra velilerin de eğlendiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini, bütün çocukların bayramı bayram gibi yaşaması için düzenledikleri bu sokağın örnek olmasını dilediğini kaydetti.