Salih Uçan Yıllar Sonra Golle Tanıştı (İzle)

FutbolArena Detay - Fenerbahçe'nin bu sezon başında Roma'dan dönen genç yıldızı Salih Uçan yıllar sonra golle tanıştı. Salih Uçan kaç yıldır gol atamıyordu?



Türkiye Kupası C grubu son maçında Fenerbahçe sahasında Amed Sportif'i ağırlarken gol perdesini açan isim 8. dakikada Salih Uçan oldu. Salih bu sezon ilk golünü atarken daha önce bir kulüp takımı ile resmi maçlarda attığı son gol ise 2012-2013 sezonunda gerçekleşmişti.



Geçen iki sezonda Roma'da kiralık oynayan Salih bu dönemde 2 asist yapmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı. Ondan bir önceki sezon da Ersun Yanal ile yıldızı barışmayan Salih'in, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonda da golü bulunmuyordu.



Salih'in kulüp takımlarıyla attığı son resmi gol 7 Nisan 2013'te Orduspor'a attığı gollerdi. O gün harika bir maç çıkaran ve biri aşırtma iki gol birden atarak Türk futbolunun gündemine oturan Salih, o gollerin ardından yaklaşık 4 yıl boyunca kulüp takımlarında gol atamamıştı.



Milli Takımda ise yine 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda El Salvador maçında gol atan Salih, ardından oynadığı Milli maçlarda da gol atamamıştı.



Salih Uçan'ın Amed Sportif maçında attığı gol



Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından bu maça kaptan olarak çıkarılan Salih, maçın henüz 8. dakikasında savunma arkasında topla buluşurken, kalesini terk eden Amed Sportif kalecisinin sağından, topu sol ayağı ile yerden plase bir vuruşla ağlara göndermeyi bildi.



Dick Advocaat ligin ilk yarısında fazla forma şansı vermediği Salih Uçan'ı Medipol Başakşehir maçında da ilk 11'de oynatmıştı.



Dick Advocaat'ın Salih Uçan yorumu



Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Salih Uçan hakkında konuşan Dick Advocaat net ifadeler kullanmış ve "Salih Uçan'ın fizik kondisyonunu geliştirmesi açısından bir kamp dönemi yetmez. 22 yaşında ve hala çok genç... Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda çok iyi çalışması lazım. 3 günde her şeyi vermek yetmez. Her gün her hafta bunları göstermeli. Belki bu oyuncu daha iyidir diye bir hiçbir oyuncuyu sahaya sürmeyiz... Oyuncular oynayıp oynamayacaklarına kendileri karar verirler. Genç oyuncular bazen bana kızıyorlar ama oynayıp oynamamak onlara bağlı... Bunu bilmeliler." şeklinde konuşmuştu.