Salih Uçan'ın Sakatlığında Son Durum

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe'de Salih Uçan sakatlık yaşamıştı. 64. dakikada uzaklardan şut çeken Salih Uçan'ın şutu önündeki savunma oyuncusuna çarparken genç oyuncu yerde kaldı ve uzun süre kalkamadı. Salih Uçan'ın arka adelesinden sorun yaşadığı düşünülürken, genç oyuncunun yerine Ukraynalı Oleksandr Karavayev girdi.
Salih Uçan, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Arka adalesinden sakatlanan Salih Uçan'ın bugün MR'ı çekilecek. Genç futbolcunun yapılacak olan kontroller sonrası derbide forma giyip giymeyeceği büyük oranda netleşecek. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre; Salih Uçan'ın Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali oldukça düşük. Dick Advocaat'ın genç oyuncunun yerine farklı bir isme görev vermesi bekleniyor.
Salih Uçan'ın Fenerbahçe performansı - Salih Uçan kimdir?
Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başladı ve ardından 2008 senesinde Bucaspor altyapısına transfer oldu. 2 sene Bucaspor'da as takımda oynayan Salih, Fenerbahçe ve birçok Süper Lig takımın transfer listesine girmiş fakat 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Salih Türkiye Kupası'nda Göztepe maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir resmî maçta ilk 11'de forma giymiştir 14 Mart 2013 tarihinde oynanan Fenerbahçe-FC Viktoria Plzeň maçında takımının ve Fenerbahçe için ilk golünü atmıştır.2013 yazında Aykut Kocaman takımdan ayrılmış teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirilmiştir.Ersun Yanal'ın döneminde ara sıra maçlara çıkan Salih, Fenerbahçe ile yeni sezonda şampiyonluk yaşamıştır.Seri çalımları ve bilek hareketleriyle gündeme gelen Salih,Ersun Yanal döneminde 20 lig maçına çıkmış 3 asist yapmıştır.
Fenerbahçe, 23 Haziran 2014 tarihinde Salih'in İtalyan takımlarından Roma'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıklamıştır. 6 Temmuz 2014 tarihinde ise AS Roma kulübüne 2 yıllığına kiralandı. Bu sezon başında takıma yeniden dönen Salih Uçan, beklenen performansı sergileyemediği için eleştiriliyordu.
Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Uçan, bu sezon 18 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Salih Uçan'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2,5 milyon Euro.
Salih Uçan'ın Sakatlığında Son Durum
FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe'de Salih Uçan sakatlık yaşamıştı.
FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe'de Salih Uçan sakatlık yaşamıştı. 64. dakikada uzaklardan şut çeken Salih Uçan'ın şutu önündeki savunma oyuncusuna çarparken genç oyuncu yerde kaldı ve uzun süre kalkamadı. Salih Uçan'ın arka adelesinden sorun yaşadığı düşünülürken, genç oyuncunun yerine Ukraynalı Oleksandr Karavayev girdi.