Salih Uçan'dan Şaşırtan Advocaat Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Salih maçın ardından hocasıyla ilgili yaptığı açıklamayla şaşırttı.



Teknik direktör Advocaat'ın maç sonu açıklamalarından sonra röportaja gelen Salih ile Advocaat arasındaki sıcak görüntünün ardından yayıncı kuruluş muhabirinin sorduğu, "hocanla aran nasıl" sorusuna, Salih, "Aram iyi, yani normal, şöyle böyle" şeklinde cevap verdi.



"Uyanamadan 2-0 oldu"



2-2'nin avantajlı bir skor olduğunu belirten Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu maçla ilgili de şu görüşleri paylaştı.



"2-0 olunca bir an endişe ettik tabi. Dakika 11'de 2-0 oldu, maça uyanamadan başladık. Futbolda tabir budur. Biz de uyanamadık. 2-0'ın ardından 2-2 bitti maç. Onlar başladı, biz bitirdik. Kazanabilirdik, ama kaybedebilirdik de. Sow'un kötü kontrolü var bir tane iyi kontrol etse atabilirdi. Başakşehir'in de yüzde yüz pozisyonları vardı. Kendi adımıza deplasmanda 2-2 iyi sonuç diyebiliriz. Evimizde 0-0, 1-1 gibi skorlar bize yetecek. Başakşehir iyi takım, lig boyunca da hep 1-2 götürdüler. Benim oyun kimliğim 10 numara değil, ben 8 gibi oyuncuyum. bunu hocama da herkese de söylüyorum. Oyun stilim bu zaten onu gösterdiğim sürece de sorun yok."