Salih Dursun'un Trabzonspor Heyecanı!
Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor'da forma giyen Bordo- Mavililerin eski oyuncusu Salih Dursun'un bu maça özel olarak motive olduğu belirtiliyor.
Geçen sezon Karadeniz ekibinin deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstererek dünya gündemine oturan ve Trabzonspor'da önemli bir iz bırakan Salih'in, eski takımına karşı forma giymeyi çok istediği kaydedildi.
Kaynak: Sporvadisi.com
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