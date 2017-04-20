Salih Dursun'un Trabzonspor Heyecanı!

Geçen sezon Karadeniz ekibinin deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstererek dünya gündemine oturan ve Trabzonspor'da önemli bir iz bırakan Salih'in, eski takımına karşı forma giymeyi çok istediği kaydedildi.