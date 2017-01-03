Salih Dursun: Deniz Ateş Bitnel'e Kırmızı Kart Gösterdiğim İçin Özür Dilerim

Galatasaray'dan Antalyaspor'a transfer olan Salih Dursun, yeni takımında yaptığı ilk açıklamayla yine gündem oldu. Dursun, geçen sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili olarak üzgün olduğunu dile getirdi.

İşte Salih Dursun'un Deniz Ateş Bitnel'le ilgili yaptığı kısa açıklama;

"Deniz hocaya gösterdiğim kart acemice, düşünmeden yapılan bir hamle idi. Sonunu düşünmedim. Deniz Ateş Bitnel hocadan benim yüzümden yaşadığı sıkıntılardan dolayı özür dilerim."