"Bu konserden öte samimi bir duygu buluşmasıdır!" diyen müzisyen Salih Dinçel 14 Nisan Cuma BKM Mutfak Sahne'de!...



Salih Dinçel'in akademik ve müzik kariyerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda şiir kitabı da okuyucularla buluştu. 2017'nin başında yayınladığı ilk single çalışması "İnan" ise çıkışını gerçekleştirdiği günden bu yana kısa sürede radyolarda ve müzik kanallarında genç müzikseverler tarafından yılın en çok talep edilen parçaları arasında yerini aldı. Dev konser turnesine hazırlanan Salih Dinçel konserlerine gelecek olanlara "Bu yalnızca bir konser değil, unutulan 90'lar ruhunun duygusal buluşmasıdır" diyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Salih Dincel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır