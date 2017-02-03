Saldırıya Uğrayan Genç Kızı Kurtarmak İsterken Bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde saldırıya uğrayan genç kızı kurtarmak isteyen kişi, bıçakla yaralandı.



Kadıköy Mahallesi'nde S.K. (17) tartıştığı eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal B. (19) tarafından bıçakla yaraladı.



Olaya müdahale eden Mustafa Çalı (25) ile saldırgan arasında yaşanan ardebe sonucunda Çalı da boğazından bıçakla yaralandı. Yaralılar, 112 Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Çalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Genç kız, hastanede polise verdiği ifadede, Cemal B'nin bıçaklı saldırısına uğradığını, Mustafa Çalı'nın ise kendini kurtarmak istediğini söyledi.



Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.