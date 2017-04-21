Saldırıya Uğrayan Başkan: Hizmet Gazisi Olduk

NİĞDE'de silahlı saldırıya uğrayan ve kolundan yaralanan Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, şüphelinin önce taş attığını daha sonra baş ve göğüs kısmına doğru silahını doğurtup, 'Erdal seni öldüreceğim' dedikten sonra ateş etmeye başladığını söyledi. Başkan Sarı, "Hizmet gazisi olduk" dedi.



Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Başkan Sarı yaşadığı silahlı saldırıyı şöyle anlattı:



"Kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma toplantımız vardı. Bu toplantıyı tamamladıktan sonra bizim Cumhuriyet Meydanında ilçe merkezimizde bir Atatürk büstümüz var. Bozulmuştu, 'Daha güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yakışan bir heykel koyalım, hatta heykelin formatında Kuran-ı Kerim de olsun' dedik. O şekilde heykelimiz de gelmişti. Bunun montaj çalışmaları yapılacaktı. Bunun çalışmasını yerinde takip edip görevlilerden bilgi aldım. O esnada yanıma iki tane okul müdürümüz geldiler. Bir de Sağlık Mahallesi Muhtarı yakındı bize. Onlarla bir konu hakkında görüşme yaparken, benim başımın üzerinden bir kuş geçti zannettim. O anda müdürümüzün biri o tarafa doğru yöneldi. Ne oluyor falan derken, meğer adam orada bulunan taşlardan birini bana vurmak istedi. Kargaşa çıkarmak istedi belli ki, kendini farklı bir şekilde kurgulamış. Taşı attığını fark edince başımı eğdim taş değmedi."



'ERDAL SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ



Bu sırada aynı kişinin belinden silah çıkardığını belirten Başkan Erdal Sarı şöyle konuştu:



"Aramızda yaklaşık 8- 10 metrelik mesafe vardı. Bir de park halinde bir araç vardı. Park etmiş aracın arka tarafını geçerek kendisine orayı siper yeri olarak görmüş ki, bize direk olarak baş ve göğüs kısmımıza doğru silahını doğrulttu. ve silahını ateş etme pozisyonuna getirdi ama silah patlamadı. O anda 'Erdal ne oldu' şeklinde bir cümle kullandı. Ardından silahın mekanizmasını çekince 'Erdal seni öldüreceğim' diye bir ifadede bulundu. Tam sağa dönerken sağ kolumdan mermi çekirdeğinin girdiğini hissettim. Önümde bir çocuk benden önce düşmüş. Bu aşamada bu olayı çözecek kişiler emniyet güçlerimiz, tarafsız ve bağımsız yargımızdır. İnşallah en kısa sürede çözerler. Bu kişinin arkasındaki kişi ve kişilerin tespitini yaparak yüce Türk adaletine teslim ederler diye düşünüyorum."



'HİZMET GAZİSİ OLDUK'



Bu kişinin arkasında birilerinin olduğunu düşündüklerini kaydeden Erdal Sarı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim tüm dualarımız öncelikle şu anda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiğimiz yavrumuz Celil Acer kardeşimizin sağlığına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir. İnşallah o çocuğumuz bize teselli olur diye düşünüyorum. Biz bir nevi millete hizmet yolunda kolumuzdan yara aldık, biz hizmet gazisi olduk."



- Niğde