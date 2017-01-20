Son Dakika! Saldırıya İlişkin AK Parti'den İlk Açıklama: DHKP-C Tarafından Yapıldı

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Emniyet binasına yapılan saldırı girişiminin ardından yaşanan AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırı girişiminin DHKP-C örgütü tarafından yapıldığını açıkladı.

Son Dakika! Saldırıya İlişkin AK Parti'den İlk Açıklama: DHKP-C Tarafından Yapıldı

İstanbul'da akşam saatlerinde Emniyet binasına lav silahıyla yapılan saldırı girişiminin ardından Sütlüce'deki AK Parti İl binasına yönelik de benzer bir silahla saldırı girişimi oldu. Patlama sesinin ardından polisler harekete geçti. AK Parti binasının yakınlarındaki halı sahanın yanında boş bir lav silahı bulundu.

AK PARTİLİ MUŞ: SALDIRIYI DHKP-C GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, İl Başkanlığına yönelik saldırı girişiminin DHKP-C terör örgütü tarafından yapıldığını söyledi.

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