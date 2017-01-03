Saldırıda Yaralananlardan 35'inin Tedavilerine Devam Ediliyor

Ortaköy'deki gece kulübü saldırısında yaralananlardan 35'inin hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor.



Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 65 kişi ise yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken hastanelerde tedavilerine devam edilen yaralı sayısının 35 olduğu belirtildi. - İSTANBUL