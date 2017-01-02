Saldırıda Hayatını Kaybeden Büşra Kösa Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yılbaşı gecesi Beşikaş'ta bir gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra Kösa, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede genç kızın o gece beraber oldukları arkadaşları gözyaşı döktü.



Yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi Büşra Kösa (19) da hayatını kaybetti. Muhasebecilik yaptığı öğrenilen genç kız için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde genç kızın saldırı gecesi birlikte olduğu arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılınmasının ardından genç kız için helallik alındı. Kösa'nın cenazesi toprağa verilmek üzere dualarla Cebeci Mezarlığı'na uğurlandı.



Genç kızın annesi Hülya Köse "Şehitlere ağlıyordum, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti gelmedi. Yeter artık, evlatlar ölüyor gencecik" diyerek teröre tepki gösterdi.



Arkadaşları ile yılbaşı gecesi 9 kişilik bir grup halinde Reina'ya eğlenmeye giden Kösa'nın, boynuna kurşun isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailenin en küçük kızı olan Kösa, Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olduğu ve aynı zamanda muhasebecilik yaptığı belirtildi. Büşra Kösa'nın abisi Barış Kösa'nın da 12 Eylül 2016'da Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. - İSTANBUL