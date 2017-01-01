Saldırıda Arkadaşını Kaybeden Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Arkadaşını Ortaköy'deki saldırıda kaybeden bir kadın, Reina'nın kapısına karanfil bırakarak gözyaşı döktü. Bensu Gürses, Reina'da saldırının olduğu gece Kenan isminde garson bir arkadışının da çalıştığını silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini belirtterek, "Noel ile yeni yıl kutlamasını ayıralım. Burada yeni yıl kutlaması vardı. Böyle bir saldIrının olması çok acı. Artık böyle saldırılar olmasın" diye konuştu.











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