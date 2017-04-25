Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Vuruldu

Şırnak'ta saldırı hazırlığında bulunan terörist gruba, tank, havan ve fırtına obüsü ile yapılan atışlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Tank Sözleşmeli Er Ömer Akkuş 2 Operasyonu" başlatıldı.



Buna göre, Cudi Dağı bölgesinde 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Tuşimiya Vadisi girişinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5-6 kişilik terörist grubu tespit edildi. Teröristler tank, fırtına obüsü ve havanlarla ateş altına alındı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.