Saldırı Anında Kapıda Düşen Kişi Reina'nın Ortağı Çıktı!



Teröristin ateş açarak geldiği sırada çitlerin üstünden atlamak isterken yuvarlanan gece kulübünün ortağı Ali Ünal, yaşananları anlattı: "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri... Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu."