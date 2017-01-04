Teröristin ateş açarak geldiği sırada çitlerin üstünden atlamak isterken yuvarlanan gece kulübünün ortağı Ali Ünal, yaşananları anlattı: "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri... Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu."
Saldırı Anında Kapıda Düşen Kişi Reina'nın Ortağı Çıktı!
Teröristin ateş açarak geldiği sırada çitlerin üstünden atlamak isterken yuvarlanan gece kulübünün ortağı Ali Ünal, yaşananları anlattı: "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş.
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