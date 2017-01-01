Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü
Saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAOrtaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
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