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Saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAOrtaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü

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