Saldırganın Yeni Fotoğrafı

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı



Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.



Görüntü Dökümü:



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saldırganın fotoğrafı