Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.
Görüntü Dökümü:
----------------
saldırganın fotoğrafı
Saldırganın Yeni Fotoğrafı
Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAOrtaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktıReina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads