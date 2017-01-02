ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor. - İstanbul
Saldırganın Yeni Fotoğrafı (2)
ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktıReina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
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