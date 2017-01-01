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Saldırgana Ait Polisin Elindeki En Net Fotoğraf

Saldırgana Ait Polisin Elindeki En Net Fotoğraf

ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı.

Saldırgana Ait Polisin Elindeki En Net Fotoğraf

ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

- İstanbul

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