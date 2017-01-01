Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırgana ait fotoğraf
Saldırgana Ait Polisin Elindeki En Net Fotoğraf
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAOrtaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı.
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
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