ESENYURT'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.
Saldırgan Kaçtı, Polis Arkasından Böyle Ateş Etti
ESENYURT'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ESENYURT'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.
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