Salatalık Serasına Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 ayrı seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 3 bin 753 kök Hint keneviri ile 310 kilo esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce bir operasyonda 1 kilo 145 gram esrar maddesiyle gözaltına alınan N.D, ifadesinde, Akdeniz ilçesindeki Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini verdi.



Ekipler tarafından belirlenen adresteki salatalık serasına düzenlenen operasyonda, salatalıklar arasına gizlenmiş toplam 3 bin 591 kök hint kenevir bitkisi ve 60.5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.



Hint kenevirleri ekiplerce olay yerinde imha edilirken, gözaltına alınan A.D ve N.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Operasyonun devamında A.T isimli şahsa ait bir serada da uyuşturucu madde yetiştirildiğini belirleyen ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda da 162 kök Hint keneviri bitkisi ile 250 kilo esrar ele geçirdi. Şüpheli A.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ekiplerin yaptıkları 2 ayrı operasyonda toplam 310.5 kilo esrar maddesiyle 3 bin 753 kök Hint keneviri ele geçirildi.