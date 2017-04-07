Salatalık Serasına Hint Keneviri Ekmişler

MERSİN'de salatalık serasına düzenlenen operasyonda 3 bin 753 kök Hint keneviri ile 310 kilo esrar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kardeş tutuklandı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kilo 145 gram esrar ile yakalanan N.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda merkez Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi'nde salatalık serasına baskın yaptı. Narkotik köpeği ile seralarda yapılan aramada, salatalık fideleri arasına ekili halde 3 bin 753 kök Hint keneviri ile 310 kilo esrar bulundu. N.D. ile birlikte gözaltına alınan kardeşi A.D. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.