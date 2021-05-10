Salaş ne demek? TDK salaş kelime anlamı nedir?
Salaş kelimesini günlük hayatımızda sıkça duyarız. Günümüzde özellikle moda sektöründe kullanılan salaş kelimesinin anlamı merak ediliyor. Birçok kişinin dilinde olan salaş kelimesinin anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Peki, Salaş ne demek? TDK salaş kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!
Salaş kelimesini günlük hayatımızda sıkça duyarız. Günümüzde özellikle moda sektöründe kullanılan salaş kelimesinin anlamı merak ediliyor. Birçok kişinin dilinde olan salaş kelimesinin anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Peki, Salaş ne demek? TDK salaş kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!
SALAŞ NE DEMEK?
Salaş kelimesinin birçok anlamı vardır.
Salaş, sebze meyve satmak için kurulmuş eğreti, derme çatma dükkan anlamında kullanılır.
Salaş, sıfat olarak tahtadan yapılmış baraka olarak kullanılır.
Salaş, kelime olarak derme çatma, uyumsuz, kötü görünen anlamlarında da kullanılır.
Fakat günümüze baktığımızda özellikle moda sektöründe kullanılan salaş kelimesi kıyafetlerin rahatlığını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.
Örneğin ; "salaş pantolon, salaş tişört" gibi tabilerisıkça duyuyoruz.
- Bugün çok rahat salaş bir elbise aldım.
TDK SALAŞ KELİME ANLAMI NEDİR?
Salaş, kelime anlamı itibari ile eğreti, derme çatma , uyumsuz olarak kullanılıyor.
Fakat günümüzde moda sektöründe kullanılan salaş kelimesinin anlamı daha çok "rahatlığı" ifade etmek için kullanılıyor.