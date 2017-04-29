Acaba "SALAK" kim ?



Bir yayınevi sahibi olan Tolga ve üniversiteden arkadaşları eğlenmek için her hafta"SALAKLAR SOFRASI"adında bir yemek düzenlemektedirler.



Bu yemeğe katılmak için tek bir şart vardır;



yemeğe katılan herkes yanında bir"SALAKLA"gelmek zorundadır.



Abidin GÜLEK adında bir vergi dairesi memuru ile yemeğe katılacak olan Tolga sırtını sakatlayınca yemeğe gidemez. Durumdan habersiz olan Abidin yemeğe gitmek için Tolga'nın evine gelir ve olaylar arapsaçına döner.





Süre: 60 Dk





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Oyuncular: Cafer DAŞLI, Kadir DENİZ, Alican KAVRAR, Tolga GİRGİN, Mukaddes HATI, İshak BOZBALAK, Hande KOÇAK





Yazan: Francis VEBER





Yöneten: Kadir DENİZ





Perde: 1 Perde





Web Sitesi: http://www.guncesanat.net



10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi



Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Salaklar Sofrası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır