Salaklar Sofrası

Acaba "SALAK" kim ?Bir yayınevi sahibi olan Tolga ve üniversiteden arkadaşları eğlenmek için her hafta " SALAKLAR SOFRASI " adında bir yemek düzenlemektedirler.

Salaklar Sofrası

Acaba "SALAK" kim ?

Bir yayınevi sahibi olan Tolga ve üniversiteden arkadaşları eğlenmek için her hafta"SALAKLAR SOFRASI"adında bir yemek düzenlemektedirler.

Bu yemeğe katılmak için tek bir şart vardır;

yemeğe katılan herkes yanında bir"SALAKLA"gelmek zorundadır.

Abidin GÜLEK adında bir vergi dairesi memuru ile yemeğe katılacak olan Tolga sırtını sakatlayınca yemeğe gidemez. Durumdan habersiz olan Abidin yemeğe gitmek için Tolga'nın evine gelir ve olaylar arapsaçına döner.


Süre: 60 Dk


Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Oyuncular: Cafer DAŞLI, Kadir DENİZ, Alican KAVRAR, Tolga GİRGİN, Mukaddes HATI, İshak BOZBALAK, Hande KOÇAK


Yazan: Francis VEBER


Yöneten: Kadir DENİZ


Perde: 1 Perde


Web Sitesi: http://www.guncesanat.net

10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi

Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Salaklar Sofrası

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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