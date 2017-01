Oyun İstasyonu, 'Salaklar Sofrası' ile 7 Ocak'ta Tatavla Sahne'de...



"Tolga, başarılı bir yayıncıdır. Hayatta her şeye sahip olmuş bu yakışıklı yayıncı, kendisi gibi üst sınıftan seçkin arkadaşlarıyla birlikte golf oynamak, şık ve görkemli davetlere katılmak gibi olağan burjuvan alışkanlıklarından bıkmıştır. Can sıkıntısı içindeki bu seçkinler grubu bir süredir farklı bir oyuna dadanmışlardır: Beş arkadaş her hafta Çarşamba günü gözlerine kestirdikleri ve 'salak' olarak nitelendirdikleri beş zavallıyı aralarından birinin evine yemeğe davet ederler ve kendilerine göre basit ve akılsız buldukları bu insanlarla çaktırmadan, ince ince dalga geçerler ve böylece eğlenerek kendilerini tatmin ederler. Davetliler ise seçkin bir yemeğe davet edilmelerinin nedenini kendi üstün özelliklerine yorarlar, aslında kendileriyle dalga geçildiğini asla anlamazlar.