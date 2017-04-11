Sala okununca konuşmasını kesen CHP'li Böke, sala sonrası Allah kabul etsin" diyerek konuşmasına devam etti



ORDU - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde konuşurken bir kişinin vefatını haber veren sala okundu. Konuşmasına ara veren Böke, sala bitince "Allah kabul etsin" dedi.

Ordu'da partisi tarafından düzenlenen mitinglere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ulubey ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Böke, konuşması sırasında yakındaki camiden sala okunmaya başladı. Böke, bunun üzerine konuşmasına ara verdi. Böke, sala okunurken otobüsün üzerinde meydandaki vatandaşları selamlarken yanındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile sohbet etti. Bu sırada eski CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Böke'ye Orduspor atkısı taktı. Böke, sala bitince "Allah kabul etsin" dedi ve konuşmasına devam etti.