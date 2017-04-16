Şal Şapik Ile Oy Kullanmaya Geldiler

Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde oy kullanan Şırnaklı kadın ve erkekler yöresel kıyafetleri ile dikkati çekti.



Şırnak'ta Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde, 255 bin 296 seçmenin 805 sandıkta oy verme işlemleri sürüyor. Dicle Mahallesi Mehmetçik İlköğretim Okuluna gelen kadın ve erkekler yöresel kıyafetleri ile oy kullandı.



Renkli görüntülerin oluştuğu okulda oy kullanan kadın ve erkekler sandık başında ülke ve memleket için güzel umutlar taşıdıklarını ifade ettiler.



Bazı kadın seçmenlerin, Şırnak yöresinde özel günlerde giyilen fistan ile sandık başına geldiği dikkati çekti.



Erkeklerin giydiği şal şapik ile oy kullanmaya gelen İsa Çakar, "Memleketin geleceği ve Şırnak'ın huzuru için oyumuzu kullandık. Yöresel kıyafetlerimizi özel günlerimizde giyiyoruz. Bugün de bizim için çok özel bir gündür çok mutluyuz." diye konuştu.



Esmer Sevim ise Kürtçe, "Çocuklarımızın yarınları, daha güzel bir gelecek, memleketimizin tekrar ihyası ve imarı için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.



Siirt'in Eruh ilçesinde de yöresel kıyafetleriyle oy kullanan vatandaşlar, seçime renk kattı.



Yöresel kıyafetle oy kullanan Abdurahman Güneş, kendisi için özel bir gün olduğunu, bu nedenle yöresel kıyafetini giydiğini anlatarak, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.