Saksı Kavgası Kameralara Yansıdı

Fatih'de bir işyeri sahibi ile aynı caddede işyeri bulunan esnaf arasında "saksı" koyma nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay Fatih Süleymaniye'de meydana geldi. Ali Kemal Şahinsoy, sokakta kumaş toptancılığı yapan çok sayıda esnafla, işyerinin önünde yük indirip bindirmeleri nedeniyle tartıştı.



Tartışmaya rağmen aynı sorunu yaşamaya devam eden Şahinsoy durumu belediyeye bildirdi. Fatih Belediyesi sokaktaki iş yerlerinin önüne plastik duba koyarak park yasağı getirdi. Ancak buna rağmen işyeri sahipleri plastik dubaları çiğneyerek yük indirip bindirmeye devam etti. Bunun üzerine Şahinsoy iş yerinin önüne 2 ahşap saksı koydurdu. Araçların sokakta duramaması yüzünden toplanan esnaf, Şahinsoy ile konuşmaya gitti. Ancak çıkan o konuşla önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü.



KAVGA KAMERADA



Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada çok sayıda kişinin, Şahinsoy ile çalışanı Furkan Yaldız'ın üzerine yürüdüğü görülüyor. Şahinsoy ve Yaldız kalabalık tarafından darp ediliyor. Araya girenler kavgayı ayırmaya çalışırken Şahinsoy ve Yaldız'ın işyerine girmesiyle olay sona eriyor.



Olaydan sonraŞahinsoy ve çalışanı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı anlatan Yaldız, 3 aydır aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek "Hep sözlü bir saldırı vardı en sonunda fiziksel saldırı oldu. 20-25 kişi çuvalları kapının önüne koyuyor. Ofisimizde kadınlar çalışıyor. Bunların giriş çıkışı zor oluyor. Bu yüzden belediye kırmızı dubalar yerleştirdi. Ancak bu dubalar da sökülüyor. Biz de 2 ahşap saksı yaptırdık. Ancak 'Bu saksılar kalkacak' diye uyarıda bulundular. Biz de 'kaldırmıyoruz' dedik. En son toplanıp buraya geldiler. Bir darp olayı söz konusu. Patronun gözlüğü kırıldı, gömleği yırtıldı. Saksıdaki çiçekler söküldü. Yarım saat sürdü Polise gittik. Darp raporuyla birlikte şikayetçi olduk" diye konuştu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul