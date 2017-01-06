Fatih'te ''Saksı' Kavgası Kameraya Yansıdı

Fatih'te bir esnaf, iş yerinin önünde yük indirip bindirilmemesi için bina önüne ahşap saksılar koydu. Ancak saksıların, yük getirenler araçları engellemesi üzerine sokaktaki diğer esnaf tepki gösterdi. Saksılar nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUMU BELEDİYEYE BİLDİRDİ

Ali Kemal Şahinsoy, sokakta kumaş toptancılığı yapan çok sayıda esnafla, iş yerinin önünde yük indirip bindirmeleri nedeniyle tartıştı. Tartışmaya rağmen aynı sorunu yaşamaya devam eden Şahinsoy durumu belediyeye bildirdi. Fatih Belediyesi sokaktaki iş yerlerinin önüne plastik duba koyarak park yasağı getirdi. Ancak buna rağmen iş yeri sahipleri plastik dubaları çiğneyerek yük indirip bindirmeye devam etti. Bunun üzerine Şahinsoy iş yerinin önüne 2 ahşap saksı koydurdu. Araçların sokakta duramaması yüzünden toplanan esnaf, Şahinsoy ile konuşmaya gitti. Ancak çıkan o konuşla önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü.

KAVGA KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada çok sayıda kişinin, Şahinsoy ile çalışanı Furkan Yaldız'ın üzerine yürüdüğü görülüyor. Şahinsoy ve Yaldız kalabalık tarafından darp ediliyor. Araya girenler kavgayı ayırmaya çalışırken Şahinsoy ve Yaldız'ın iş yerine girmesiyle olay sona eriyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra Şahinsoy ve çalışanı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı anlatan Yaldız, 3 aydır aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek "Hep sözlü bir saldırı vardı, en sonunda fiziksel saldırı oldu. 20-25 kişi çuvalları kapının önüne koyuyor. Ofisimizde kadınlar çalışıyor. Bunların giriş çıkışı zor oluyor. Bu yüzden belediye kırmızı dubalar yerleştirdi. Ancak bu dubalar da sökülüyor. Biz de 2 ahşap saksı yaptırdık. Ancak 'bu saksılar kalkacak' diye uyarıda bulundular. Biz de 'kaldırmıyoruz' dedik. En son toplanıp buraya geldiler. Bir darp olayı söz konusu. Patronun gözlüğü kırıldı, gömleği yırtıldı. Saksıdaki çiçekler söküldü. Yarım saat sürdü. Polise gittik. Darp raporuyla birlikte şikayetçi olduk." diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.