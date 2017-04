Saklıkent 2017 Turizm Sezonun Hazır

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu 2017 turizm sezonuna hazır hale getirildi.



Geçtiğimiz sene 429 bin ziyaretçiyi ağırlayan Saklıkent Kanyonunda bu sene 500 bin misafirin ağırlanması hedefleniyor. Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru, çamur banyosu ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran Muğla- Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu her yıl binlerce macera tutkunu yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Saklıkent Kanyonu, 2015 yılında 409 bin tutkunu yerli ve yabancı turisti ağırlarken, 2016 yılında yüzde 5 artış göstererek 429 bin turisti ağırladı.



Geride bıraktığımız 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ziyaretçi sayılarında yüzde 5 artış olduğuna dikkati çeken Saklıkent Kanyon İşletme Müdürü ve Seydikemer Belediyesi görevlisi İbrahim Karaömeroğlu, 2017 yılından umutlu.



Saklıkent Kanyonunun sezona hazır olduğunu ifade eden Karaömeroğlu, 2017 yılı hedeflerinin 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamak olduğunu kaydetti.



Saklıkent Kanyonunda gazetecilere açıklama yapan Karaömeroğlu: "Bu yılda sezon için gerekli çalışmaları tamamladık. Gelen ziyaretçilerimizin rahat etmesi için ve can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldık. Gelen ziyaretçiler burada kanyon yürüyüşü, bungee jumping, Zipline, rafting yapabilirler. 2017 yılında ise 500 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



Saklıkent alanının yaklaşık 40 güvenlik kamerasıyla izlendiğini belirten Karaömeroğlu: "Hava muhalefeti olduğu zaman kazanın olmaması için kanyona girişleri kapatıyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin rahat etmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Saklıkent Kanyonunun özeliklerinden de bahseden Karaömeroğlu: "Kanyonu girişte 150 metre asma köprü var. Asma köprünün bittiği yerde konaklama alanları var. Kanyon içinde macera aramak, yürümek isteyenler 2 kilometreye kadar yürüyebilirler. 2 metreden sonra profesyonellerin işi. Kanyonun uzunluğu 18 kilometre. Kaş'ın Palamut Mahallesi'nden başlayan kanyon Seydikemer'in Kayadibi Mahallesine kadar devam ediyor" diye konuştu. - MUĞLA