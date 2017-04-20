Tiyatro Kılçık, 2016 yılında kendi ekibinin yanı sıra, bitmek bilmeyen enerjisi ve sonsuz hevesleriyle yepyeni bir kadro, "Kılçık Tezgah" ile geliyor.



Kılçık Atölye bünyesinde eğitim almış ve profesyonel olarak oyunculuk hayatına devam eden oyunculardan oluşan bu kadro, tadından yenmeyecek ve kahkahalarla sizi koltuklarınıza bağlayacak şahane bir vodvil oyunu ile karşınızda!



İsminden de ne anlatmak istediğini göz kırpan oyunumuz "Saklankaç", Bir dinlenme tesisinde kaderin bir araya getirdiği ve çoğunun birbirini tanımadığı bir ortamda toplumsal koşulları; temposu, güldürüsü ve düşmeyen hareketliliği ile eleştiren bir karışıklıklar komedisi.



Yönetmen: Cenk Tunalı



Yönetmen Yardımcısı: Barış Balkır



Oyuncular: Bahar Çetin, Barış Balkır, Berk Emili, Elçin Akyüz, Erol Akyüz, Gözde Dalan, Sevgi Sunter, Uğur Ercan, Ulukan Ağdaş ve Senem Sultan Sipahioğlu.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Akatlar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Saklankaç



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır