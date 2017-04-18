Sakız Enginarı" Uluslararası Festivalle Tanıtılıyor

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, Karaburun Yarımadası'nda yetişen, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan sakız enginarı, bu yıl 28-30 Nisan'da üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Urla Enginar Festivali" ile tanıtılacak.



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sadece Karaburun Yarımadası'nda yetişen sakız enginarının tanıtımı için uluslararası festival düzenlediklerini söyledi.



Bu yıl 28-30 Nisan'da "Uluslararası Urla Enginar Festivali"nin üçüncüsünün gerçekleştirileceğini anlatan Uyar, sakız enginarının lezzetiyle diğer çeşitlerden ayrıldığını vurguladı.



Enginarın yemeğinden reçeline kadar geniş bir tüketim alanı bulunduğuna dikkati çeken Uyar, tüketiminin artmasıyla üreticinin de daha fazla ilgi gösterdiği enginarın, ilçenin önemli geçim kaynakları arasına girdiğini belirtti.



Festivalle ilçede çok şeyin değiştiğine işaret eden Uyar, şunları kaydetti:



"Enginar bu ilçenin gerçeğiydi ancak katma değeri çok olmayan bir üründü. Yapılan çalışmalar ve festival sonucunda artık çiftçi para kazanıyor. Enginar dikim alanları yüzde 42 arttı. İlk festivalimize gelen bazı konuklar bize 'enginar ağacının nerede olduğunu' soruyordu. Bu da bize tanıtım konusunda daha iyi çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Enginar festivaliyle beraber gastronomi turizmini de öne çıkarmak istiyoruz. Geçen yıl festivalimize gelen yabancı şefler, enginarı çok beğendi. Bu yıl yabancı şeflerin yanı sıra doktorlar gelecek."



Uyar, festivalde üç günde 1 milyon ziyaretçiye ulaşmayı beklediklerini bildirdi.



Özellikle Avrupa'nın ünlü şeflerini festivale davet etiklerini anlatan Uyar, İzmir'in "Dünya Gurme Şehirler Ağı"na üye olması nedeniyle festivale yabancı katılımının fazla olmasını beklediklerini söyledi.



"Sakız enginarı markalaşacak"



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Karaburun Yarımadası'nda yaklaşık 7 bin ton sakız enginarı üretildiğini dile getirdi.



Türk Patent Enstitüsüne "Urla Sakız Enginarı" ibaresiyle coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını anlatan Kestelli, "2017'de sakız enginarının coğrafi işaret tesciliyle beraber, markalaşma yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Bu ürünün yurt içi ve yurt dışında coğrafi işaret etiketiyle pazarlanmasını istiyoruz." dedi.



Urla Ziraat Odası Başkan Nurettin Kılınç ise festivalin düzenlendiği son iki yılda bölgedeki enginar dikim alanlarının yüzde 42 artışla, 8 bin dönüme yükseldiğine işaret etti.



Enginar yetiştirmenin neredeyse tüm yılı kapsayan bir uğraş olduğuna dikkati çeken Kılınç, "Üreticiler, ağustos ayında tarlaya girer, nisan-mayıs ayındaki hasada kadar sürekli çalışır. Sakız enginarı organiktir. Suya, gübreye ve ilaca ihtiyacı yoktur." diye konuştu.



Bu yıl sert kış şartları nedeniyle enginar hasadının 20 gün geciktiğini belirten Kılınç, "Urla'da düzenlenen festival, üreticinin önemli bir pazarlama kapısı oldu. Geçen yıl 2 milyon kafa enginar satmıştık, bu yıl bunu ikiye katlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.