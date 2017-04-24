Sakız Ağaçları Güvenli Ellerde
TEMA Vakfı'nın, Falım desteği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi tamamlandı.
TEMA Vakfı'nın, Falım desteği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi tamamlandı. Damla sakızı ağaçlarını gelecek nesillere aktaracak projede 108'i erkek, 16'sı dişi olmak üzere 124 klondan 935 fidan dikildi.
Kaynak: Dunya.com
-
TÜSİAD'dan seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama daha!
-
Arap şeyhin yatı ilçeyi zengin etti! Bir günde 1,5 milyon TL bıraktı
-
3310'la ilgili beklenen açıklama geldi! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
-
Doğalgaz faturalarında yeni dönem başladı!
-
Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları için düğmeye basıldı
-
THY 8 bin kabin memuru alacak
-
Seçim sonuçları açıklandı, Paris sokakları karıştı!