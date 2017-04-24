Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Sakız Ağaçları Güvenli Ellerde
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Sakız Ağaçları Güvenli Ellerde

TEMA Vakfı'nın, Falım desteği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi tamamlandı.

Sakız Ağaçları Güvenli Ellerde

TEMA Vakfı'nın, Falım desteği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi tamamlandı. Damla sakızı ağaçlarını gelecek nesillere aktaracak projede 108'i erkek, 16'sı dişi olmak üzere 124 klondan 935 fidan dikildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Orman Genel Müdürlüğü, Tema Vakfı, Nesil, Tema, Diş, Fi, Oğlan, Erkek