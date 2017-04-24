Sakız Ağaçları Güvenli Ellerde

TEMA Vakfı'nın, Falım desteği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi tamamlandı. Damla sakızı ağaçlarını gelecek nesillere aktaracak projede 108'i erkek, 16'sı dişi olmak üzere 124 klondan 935 fidan dikildi.