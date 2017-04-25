Sakız Adası Açıklarında 38 Göçmen Tespit Edildi
Yunanistan'ın Sakız Adası'nın açıklarında 38 göçmen taşıyan plastik bir deniz botu tespit edildi.
Yunanistan'ın Sakız Adası'nın açıklarında 38 göçmen taşıyan plastik bir deniz botu tespit edildi.
Sabahın erken saatlerinde Ayia Eleni bölgesinin açıklarında devriye gezen FRONTEX kurtarma gemisi tarafından tespit edilerek denizden çıkarılan 38 göçmen, adanın merkez limanına nakledildi - Atina
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