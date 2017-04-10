Sakıp Sabancı, Vefatının On Üçüncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı





, "Sakıp Bey'in aramızdan ayrılışının on üçüncü yılında onu anmak ve özlemimizi bir kez daha dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. O, Türkiye'nin Sakıp Ağası'ydı. Aradan geçen bunca yıla rağmen onu ilk günkü gibi özlüyoruz ve arıyoruz. Birlikte çalışmış çalışmamış herkesin ortak hissi şudur ki, Sakıp Bey; ilham veren, liderlik vasfıyla etkileyen ve çalışma azmiyle dolu bir insandı. Hayatı boyunca yeniliğin ve yeni fikirlerin gücüne inandı ve hep destekledi. Onun en önemli özelliği bitmeyen pozitif enerjisiydi. İletişim, paylaşmak, şeffaflık onun çok sevdiği ve onu Sakıp Sabancı yapan özellikleriydi. Hayatı boyunca bize samimiyetin ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bize güven unsurunu aşıladı. 'Dost olun, arkadaş olun, dostunuz olsun arkadaşınız olsun. İnsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur' sözü ilk günkü gibi hala kulaklarımızda. Sakıp Bey; sanattan eğitime her alanda önemli çalışmalara öncülük etti, ihtiyaç sahiplerine elini uzattı ve destek oldu. Sabancı Topluluğu'nun 60 binden fazla çalışanı aynı bilinçle ve duyarlılıkla onun açtığı bu yolda başarıyla yürüdü ve yürümeye de devam ediyor.

