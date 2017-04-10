Sakıp Sabancı, Vefatının On Üçüncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Sevil Sabancı Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ile Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve dostlarının yanı sıra Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey'in aramızdan ayrılışının on üçüncü yılında O'nu anmak ve özlemimizi bir kez daha dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. O, Türkiye'nin Sakıp Ağası'ydı. Aradan geçen bunca yıla rağmen O'nu ilk günkü gibi özlüyoruz ve arıyoruz. Birlikte çalışmış çalışmamış herkesin ortak hissi şudur ki, Sakıp Bey; ilham veren, liderlik vasfıyla etkileyen ve çalışma azmiyle dolu bir insandı. Hayatı boyunca yeniliğin ve yeni fikirlerin gücüne inandı ve hep destekledi. O'nun en önemli özelliği bitmeyen pozitif enerjisiydi. İletişim, paylaşmak, şeffaflık onun çok sevdiği ve onu Sakıp Sabancı yapan özellikleriydi. Hayatı boyunca bize samimiyetin ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bize güven unsurunu aşıladı. 'Dost olun, arkadaş olun, dostunuz olsun arkadaşınız olsun. İnsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur' sözü ilk günkü gibi hala kulaklarımızda. Sakıp Bey; sanattan eğitime her alanda önemli çalışmalara öncülük etti, ihtiyaç sahiplerine elini uzattı ve destek oldu. Sabancı Topluluğu'nun 60 binden fazla çalışanı aynı bilinçle ve duyarlılıkla onun açtığı bu yolda başarıyla yürüdü ve yürümeye de devam ediyor.

Çalışkanlığı ve vizyonuyla Topluluğu'muzun gurur kaynağı olan, hepimize daha iyisini yapmamız için ilham veren Sakıp Bey bugün aramızda olsaydı tüm çalışanlarımızla gurur duyardı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.