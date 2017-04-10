Sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıl Dönümünde Anıldı
Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Kaynak: Dunya.com
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