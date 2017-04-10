Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıl Dönümünde Anıldı
Ara
BİST 90.217 %1,94
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,43 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıl Dönümünde Anıldı

Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıl Dönümünde Anıldı

Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sabancı Holding, Sabancı Grubu, Sakıp Sabancı