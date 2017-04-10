Sakıp Sabancı, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı



İSTANBUL - Merhum İş adamı Sakıp Sabancı, vefatının 13'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum iş adamı Sakıp Sabancı, vefatının 13'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve dostları katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, törende yaptığı konuşmada "O, Türkiye'nin Sakıp Ağasıydı. Birlikte çalışmış, çalışmamış herkesin ortak hissi şudur ki Sakıp Bey ilham veren, liderlik vasfıyla etkileyen ve çalışma azmiyle dolu bir insandı. Paylaşmak, şeffaflık onun çok sevdiği onu Sakıp Sabancı yapan özellikleriydi. Hayatı boyunca bize samimiyetin ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bize güven unsurunu aşıladı. 'Dost olun, arkadaş olun, dostunuz olsun, arkadaşınız olsun', 'İnsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur' sözü ilk günkü gibi halen kulaklarımızda."

"Bugün aramızda olsaydı tüm çalışanlarımızla gurur duyardı"

Göçmen, merhum Sabancı'nın bugün yaşadığı takdirde tüm holding çalışanlarıyla gurur duyacağını ifade ederek, "Sakıp Bey sanattan eğitime her alanda önemli çalışmalara öncülük etti. İhtiyaç sahiplerine elini uzattı ve destek oldu. Sabancı Topluluğu'nun 60 binden fazla çalışanı aynı bilinç ve duyarlılıkla onun açtığı bu yolda başarıyla yürüdü ve yürümeye de devam ediyor. Çalışkanlığı ve vizyonuyla toplumumuzun gurur kaynağı olan, hepimize daha iyisini yapmamız için ilham veren Sakıp Bey, bugün aramızda olsaydı tüm çalışanlarımızla gurur duyardı. Kendisini özlemle ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Törende Kuran-ı Kerim okundu

Anma töreninde merhum Sabancı'nın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak rahmet dilendi. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Törenin sonunda katılımcılara mevlit şekeri ikram edildi.