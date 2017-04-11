Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu Güler Sabancı: "Mezunlarımız Sakıp Beyi örnek alarak Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyorlar"İSTANBUL - Sakıp Sabancı, vefatının 13. yıldönümünde 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri' ile anıldı.
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
Güler Sabancı: "Mezunlarımız Sakıp Beyi örnek alarak Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyorlar"
İSTANBUL - Sakıp Sabancı, vefatının 13. yıldönümünde 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri' ile anıldı.
Sabancı Center'da düzenlenen törene Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Topluluğu, bir dünya üniversitesi kurmak üzere yola çıktığında önce ve yapıcı yaklaşımlarıyla üniversitemizin her aşamasında yol göstericimiz, bizi gönülden destekleyen, cesaret veren kişiydi. Sabancı Üniversitesinde evrensel değerlere bağlı, bilimin önderliğinde, çağdaş, dünyaya açık aydın gençler yetişiyor. Üniversitemizin başarılı mezunları, dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışmalar yapıyor, uluslararası şirketlerde yöneticilik görevleri üstleniyorlar. Kendi işlerini kuran girişimci mezunlarımız, Sakıp Bey'i örnek olarak Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Sabancı Üniversitesi dünya sıralamalarında Sakıp Bey'in bugün gurur duyacağı sonuçlara erişiyor. Bu anlamda başta Rektörümüz, Dekanlarımız, Öğretim üyelerimiz olmak üzere Sabancı Üniversitesine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal ve akademik alanda verilen ilk ve tek ödülün Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, "Sakıp Bey, hayatı iyi kavramış biriydi. Sadece fen bilimlerinde, tıpta ilerlemek değil, sosyal bilimlerinde aynı derecede desteklenmesi gerektiğini ve onun tabiriyle beraber koşmaları gerektiğini iyi biliyordu. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk ve tek akademik ödülü olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülünü ihdas etti. Ödüllerimiz kapsamında geçtiğimiz yıllarda demokrasiden çeşitliliğe, kentleşmeden cinsiyet eşitliğine, ülke ve dünya gündemindeki önemli konuları ele almıştık. Bu yıl araştırma ödülleri konumuz gündelik yaşamda Türkiye kökenli Avrupalılar olarak belirlendi" şeklinde konuştu.
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında Jüri Özel Ödülünü Nermin Abadan aldı. "Makale Ödülü'ne ise bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, City University of New York'tan Zeynep Selen Artan ve Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan layık görüldü.
Jüri Özel Ödülünü Nermin Abadan Unat'a ödülü, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu tarafından verildi. Makale ödüllerinin sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'ndan aldı.