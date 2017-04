Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödül Töreni

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin başarılı mezunlarının dünyanın en iyi üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yaptığını ve uluslararası şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendiğini belirterek, "Kendi işlerini kuran girişimci mezunlar Sakıp Sabancı'yı örnek alarak Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunuyor." dedi.



Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine her yıl düzenlenen, "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri", bu yıl "Gündelik Hayatta Türkiye Kökenli Avrupalılar" konusunda verildi.



Sabancı Center'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın "teşvik etmeye" ve "takdir etmeye" çok önem verdiğini kaydederek, ödüllerin de bu iki ana değer üzerine inşa edildiğini söyledi.



Sakıp Sabancı denildiğinde ilk olarak akıllarına "ülkesini çok seven, Türk halkı tarafından çok sevilen, samimi, açık yürekli, pozitif, hoşgörülü ve sağduyulu kişiliği"nin geldiğini dile getiren Sabancı, onun eğitime, bilime ve bilim insanlarına çok değer verdiğini, yeniliklerin sıkı bir takipçisi olduğunu, teknolojinin ve gelişimin onu heyecanlandırıdığını anlattı.



Sabancı, Sakıp Sabancı'nın gençleri dinlediğini, onların düşüncelerini dikkate aldığını, her fırsatta gençlerin önünün açılması gerektiğini hatırlattığını, onlara duyduğu güveni dile getirdiğini bildirdi.



Bu nedenlerle Sakıp Sabancı'nın en önem verdiği projenin üniversite olduğunu anımsatan Sabancı, şöyle devam etti:



"Sakıp Sabancı, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek kriterinin iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerle olacağına yürekten inanırdı. Sabancı Topluluğu bir dünya üniversitesi kurmak üzere yola çıktığında, öncü ve yapıcı girişimleri ile üniversitemizin her aşamasında yol göstericimiz oldu, bizi gönülden destekledi, cesaret verdi."



"Sosyal bilimler alanında verilen 'tek' akademik ödül"



Sabancı, Sabancı Üniversitesinde evrensel değerlere bağlı, bilimin önderliğini kabul eden, çağdaş, dünyaya açık, aydın gençler yetiştiğini kaydederek, üniversitenin başarılı mezunlarının, dünyanın en iyi üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yaptığını, uluslararası şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendiklerini vurguladı.



Kendi işlerini kuran girişimci mezunlarının Sakıp Sabancı'yı örnek alarak Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunduğunu aktaran Sabancı, "Sabancı Üniversitesi dünya sıralamalarında Sakıp Bey'in gurur duyacağı sonuçlara erişiliyor." diye konuştu.



Sabancı, Sakıp Sabancı'nın sadece fen bilimlerinde, tıpta değil sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğini söylediğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen 'tek' akademik ödülü olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ihdas ediliyor. Ödüller kapsamında, geçen yıllarda demokrasiden çeşitliliğe, kentleşmeden cinsiyet eşitliğine ülke ve dünya gündemindeki öncelikli konular ele alındı. Bu yılki araştırma ödülleri konusu ise, 'Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar' olarak belirlendi."



Gelecek yılın konusu



Sabancı, bugün sadece Türkiye'nin değil, Avrupa hatta tüm dünyanın gündeminde olan nüfus hareketlerinin, modern siyasetin ayırıcı unsurlarından biri haline geldiğini kaydederek, küreselleşen hayatlarda nüfus hareketlerinin yapıcı etkileşimlerin yanı sıra çatışmaları da doğurduğunu bildirdi.



Güler Sabancı, gelecek yılın araştırma konusunun "Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.



Jüri Özel Ödülü Prof. Dr. Unat'a



Verilen bilgiye göre ödüllerin bu yılki konusu "Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar" olarak belirlendi. Bu konunun belirlenmesinde, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik önemli çabalara ve ilerlemelere rağmen, birçok standart açısından bu hedeflerinin gerisinde kalması etkili oldu.



Törende jüri başkanı Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit, ödüllerin gerekçeli kararlarını açıkladı.



Jüri Özel Ödülü'ne "hocaların hocası" olarak bilinen, kadın çalışma alanının geliştirilmesinin öncü isimlerinden, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat layık görüldü.



Unat'ın "Türk dış göçüyle ilgili sorunlar ile yurtta ve yurt dışında gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarıyla" bu özel ödüle layık görüldüğü belirtildi.



Ödülünü Güler Sabancı'nın elinden alan Unat, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"Ödülün bana verilmesiyle herhalde Sakıp Bey'in ruhu mutlu olmuştur. Türkiye'yi ileri götürmek isteyen öncüydü. Şimdi bu öncülüğün nasıl meyve verdiğini siz de görüyorsunuz. Kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirdi. Çok güzel olan Sabancı üniversitenin rektörü kadın. Jüri heyeti başkanı kadın. Umut ederim ki yarın ki meclislerde güzel oranı gerçekleştiririz. Bize yarının değerlerinin yolunu çizen Mustafa Kemal Atatürk'tür."



Unat'ın konuşması sırasında Güler Sabancı'nın duygulandığı görüldü.



45 yaş altı 3 araştırmacı ödüllendirildi



Yarışma kapsamında "Makale" kategorisinde 45 yaş altındaki 3 araştırmacı uluslararası ve bağımsız bir jüri tarafından ödüllendirildi.



Bağımsız araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, "Hiç Olmazsa Bir Evimiz Var: Soylulaştırılan Bir Berlin Mahallesinde Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Gündelik Deneyimleri" başlıklı makalesiyle ödüle değer görüldü.



"Yurt dışında İbadet: Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiyeli Göçmenlerin Dinsel Sınırları ve Deneyimleri" başlıklı makalesiyle City University of New York'tan Zeynep Selen Artan-Bayhan ödül alırken, Florida Üniversitesi'nden Tolga Tezcan da "Köprü Kurmak mı, Yakmak mı? Gurbetçilerin Geriye Dönüş Niyetleri" başlıklı makalesiyle ödüle layık görüldü.



Makale sahipleri ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'ndan aldı.