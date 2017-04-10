Sakıp Sabancı: 'Kavganın Olduğu Yere Kimse Gelmez'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Amerikalı ortakları ile Adana'da tesis ettiği Tang Meyve Aromalı Toz İçecek Fabrikası'nı hizmete açtı. Açılışta gazetecilerle sohbet eden Sabancı, seçimlerin ertelenmesinin ülke ve millet açısından ciddi zararlara yol açacağına dikkat çekerek 'yazık olur' dedi.



Orman Bakanı Arif Sezer'in yanısıra, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Güler Sabancı, Polat Sabancı, Kraft Food İnternational Dünya Başkanı Mr. Jon Bowlin ile Marsa Kraft Jacobs Suchard Genel Müdürü Mr.Davıt Comeau'nun da katıldığı Tang Üretim Tesisleri açılış töreninde konuşan Sabancı, aş, iş ve üretimin herşeyden önce geldiğini, ülkenin bunlara herşeyden çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Akıllı işyerleri kurarak ihracatla dışarıya taşınmamız gerektiğini de ifade eden Sabancı, 'Beklentiler var. Elin oğlu, önüne haritayı alıyor. Nereye nasıl yatırım yapacağını değerlendiriyor. Dünya teknolojisini, prestijini nereye götüreceğini belirliyor. Kavganın olduğu yere kimse gelmez. Bizim ihtiyacımız var. İhracat yapacak şekilde gelsinler istiyoruz' dedi.



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